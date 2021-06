Rete idrica e fognaria a Talsano, Lama e San Vito: finanziati più di 8 km di interventi

Grazie al prezioso lavoro svolto presso l’Autorità Idrica Pugliese dal consigliere regionale Enzo Di Gregorio, successivo alla ricognizione delle esigenze infrastrutturali effettuata dal sindaco Rinaldo Melucci, è stata finanziata la realizzazione di numerosi tronchi di rete idrica e fognaria nei quartieri Talsano, Lama e San Vito.

In totale saranno realizzati 3865 metri di rete idrica e 4485 metri di rete fognaria, che si aggiungono agli altri lotti già in fase di realizzazione da parte dell’ente gestore Acquedotto Pugliese. «In questo modo recuperiamo il ritardo infrastrutturale che per anni ha segnato lo sviluppo urbanistico di quelle zone – le parole del primo cittadino –, offrendo ai residenti una risposta concreta ai bisogni che ci hanno più volte manifestato e migliorando sensibilmente la loro qualità della vita. Insieme all’accensione di numerosi impianti di pubblica illuminazione, confermiamo un’attenzione per i servizi primari che in queste aree è mancata per troppo tempo».

Sono più di 20 le strade che saranno interessate dalla realizzazione dei nuovi tronchi, nella maggior parte dei casi saranno realizzate entrambe le reti. Ora AQP procederà alla progettazione degli interventi.

