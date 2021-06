Rapporto Banca d’Italia, il commento del Presidente Confindustria Puglia Sergio Fontana

“I dati economici fotografano una Puglia con indicatori negativi in tutti i settori e una contrazione dell’attività economica pari all’8% nel 2020. Tuttavia, nonostante permangano segnali di forte criticità, condivido il cauto ottimismo che emerge dalle analisi della Banca d’Italia, che prevede per il 2021 una crescita del fatturato e degli investimenti”.

È il commento del Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana a margine della presentazione del rapporto annuale sull’economia pugliese di Banca d’Italia.

“Posso dire che la Puglia – continua Fontana – mantiene un suo dinamismo che, nonostante la crisi, sta reagendo e, in prospettiva futura, deve agganciare una sia pur debole ripresa che si consoliderà grazie all’impatto che verrà dagli investimenti finanziati dal Piano europeo. In questo quadro la fiducia delle imprese è di fondamentale importanza: l’incremento del fatturato industriale, un maggior grado di utilizzo della capacità produttiva e l’espansione degli investimenti lasciano ben sperare per i prossimi mesi.

Bisogna intervenire con urgenza per rilanciare la competitività del sistema infrastrutturale, asset strategico fondamentale per l’economia pugliese così come è necessario un ulteriore sforzo affinchè tutti i fondi europei siano spesi interamente e bene, perché da qui può provenire la spinta ad una ripresa stabile e duratura.

La sfida è quella di portare a sistema il rilancio degli investimenti pubblici e privati attraverso Next Generation Ue, con una politica ordinaria che troppo a lungo si è disimpegnata dal suo compito di perseguire l’obiettivo del riequilibrio territoriale e con una politica di coesione europea e nazionale che nell’attuale ciclo di programmazione molto dovrà apprendere dai suoi limiti.

Questa azione – conclude il Presidente Fontana – dovrebbe seguire alcune direttrici fondamentali, come stiamo ribadendo da mesi: rilancio degli investimenti privati in chiave di ricerca, innovazione tecnologica e sostenibilità, in vista delle trasformazioni digitali e green, nonché di quelli pubblici, per un potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali, sostegno alla riorganizzazione del lavoro, all’occupazione e alla formazione del capitale umano e rafforzamento della capacità amministrativa ed efficienza della spesa pubblica”.

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: