Primo soccorso, incontro informativo organizzato dalla consigliera Casula

Un attimo cambia la vita e sapere cosa fare, come farlo e quando può fare la differenza anche se non si è medici specializzati. Per questo la consigliera comunale di Taranto Carmen Casula ha organizzato con l’associazione “Enjoy your dive” un corso di primo soccorso rivolto alla comunità scout della chiesa del Carmine, a spiegare le importanti tecniche è stata la dottoressa Stefania Amodio.

Si è svolto rispettando le disposizioni anti-covid presso la sala Lacaita del Palazzo della Provincia. È stata sottolineata l’importanza di avere nella città dei luoghi cardioprotetti. Non solo con l’attrezzatura ma anche il suo corretto utilizzo per salvare una vita. “Proporrò questo corso anche in altri contesti – annuncia la consigliera Casula – sono e resterò sempre dalla parte della mia gente, per il bene della mia terra”. “Un incontro utile, ben organizzato che ha permesso a noi capi scout di approfondire le tecniche di primo soccorso. Un particolare grazie a Carmen Casula che con generosità continua a sensibilizzare tutte le comunità territoriali per diffondere l’importanza del primo intervento” hanno commentato per l’Agesci Giorgio Lepore e Sara De Giorgio.

