Presentato il nuovo movimento politico a Statte “Insieme si può”

Avviare un percorso politico che ruoti attorno al bene comune, al bello inteso come valorizzazione dei luoghi e del patrimonio antico e che soprattutto parta dalle persone. Questo al centro del movimento politico “Insieme si può” a sostegno della candidata sindaco alle prossime amministrative a Statte, Caterina Madaro. Un gruppo di lavoro affiatato che vede congiunto lo sforzo del presidente Luciano de Gregorio, del presidente onorario, prof. Cosimo Calabretti, del segretario Franco Chirico e del socio fondatore Fabio Spada. Questa sera nella sede del neo movimento in C.so Vittorio Emanuele 103/F a Statte, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione.

“Il movimento nasce dalla volontà di una politica partecipata, dall’amore per questa terra sacrificata e da un sistema di sfruttamento improprio delle risorse – spiega la candidata sindaco Caterina Madaro – E’ giunto il momento di imporre una cesura netta con il passato che ha visto nel tempo accentrare fette significative di potere nelle mani di pochi, talvolta mal gestite o infelicemente indirizzate. Ancora in atto a Statte una ambigua e inaccettabile dicotomia tra due diritti inalienabili, la salute e l’ambiente, rispetto ai quali poco o nulla si è fatto. La tutela intesa come rispetto delle regole, applicazione delle leggi in modo equidistante e onesto, risultano concetti obsoleti, eppure l’affermazione della legalità come primum risulta quanto mai imprescindibile.

Grande attenzione e cura in direzione delle nuove generazioni – prosegue la Madaro – a cui abbiamo il dovere di assicurare esempi virtuosi e riferimenti forti, lanciando loro un messaggio chiaro: una buona istruzione è la via più utile e sana per “costruire” il cittadino e gestire con intelligenza gli strumenti di interpretazione del mondo, fondamentali per decidere in autonomia e consapevolezza. Il nostro desiderio è che restino qui, offrendo loro la possibilità di lavorare nella città che li ha visti nascere e crescere e alla quale ora possono restituire preparazione e talento”.

La candidata ha inoltre sottolineato l’importanza di stringersi fortemente al mondo dell’associazionismo, motore etico del territorio: “Desideriamo dare valore alle idee espresse da realtà che oggi operano con impegno a Statte e che garantiscono con fatica, mattone su mattone il loro contributo per concretizzare un mondo più umano.”

Un passaggio doveroso è rivolto all’emergenza Covid e ad una crisi sanitaria ed economica senza precedenti: “La pandemia ha messo in ginocchio i nostri sistemi economici, affossato le piccole e medie imprese già annaspanti senza contare le vittime in termini di vite che ha mietuto, soprattutto tra gli anziani. Una caposaldo prezioso quest’ultimi – aggiunge la Madaro – per forgiare gli uomini di domani”.

Il movimento “Insieme si può” ha dunque l’obiettivo di dar forma e sostanza a progetti e idee rimaste a lungo nel cassetto dell’improbabile, facendo appello alla collaborazione di ciascuno: “Vogliamo andare oltre i conflitti, i colori politici – prosegue la candidata sindaco – e costruire un’idea di comunità in cui ogni cittadino possa sentirsi a casa. Basta personalismi che minano la democrazia e ostacolano i processi “del bene”, – conclude – ma partire insieme dal gradino più basso per poi salire tutti insieme avendo cura di non lasciare mai indietro nessuno”.

