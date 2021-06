Patrimonio boschivo: dalla Regione contributi ai Comuni per la lotta agli incendi

Con determina n. 253/2021 è stata approvata la graduatoria provvisoria recante l’elenco dei Comuni che hanno risposto all’Avviso pubblico per il sostegno finanziario per la lotta attiva agli incendi boschivi per l’anno 2021. Un bando importante per la nostra regione, ricca di patrimonio boschivo da tutelare, spesso soggetto a calamità e incendi. L’attenzione da parte del Presidente Emiliano è alta su questo tema per garantire la sicurezza pubblica, anche turistica, soprattutto d’estate.

Per la provincia di Taranto sono risultati beneficiari i Comuni di Palagianello, Castellaneta, Laterza e Ginosa che riceveranno un contributo di 5.000 euro ciascuno, da rendicontare entro il 15.10.2021. I Comuni beneficiari potranno già procedere alla realizzazione delle opere di cui all’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 155/2021.

Nota di Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

