MM apre stabilimento Elioterapico dell’Isola di San Pietro alla cittadinanza

Torna la magia delle idrovie di Kyma Mobilità, un servizio che permette a tutti di raggiungere l’Isola di San Pietro con una emozionante traversata in motonave, ammirando la Città Vecchia dal mare e attraversando il Canale Navigabile. Giunti a San Pietro si potrà trascorrere una giornata di mare nello stabilimento della Marina Militare, in un autentico paradiso naturalistico incontaminato, tuffandosi nelle sue acque cristalline.

Per tutta l’estate riprende – da sabato 19 giugno – il servizio delle idrovie gestito da Kyma Mobilità con le motonavi “Clodia” e “Adria”, in collaborazione con la Marina Militare.

«Anche quest’anno dopo il successo delle estati del 2019 e 2020, la Marina Militare ha voluto, spiega il Comandante Marittimo Sud, l’Ammiraglio di Divisione Salvatore Vitiello, attraverso una Convenzione sottoscritta con il Comune di Taranto, condividere questa splendida spiaggia e le sue attrezzature con la cittadinanza locale e i turisti che si auspicano tanti, come contributo tangibile allo sviluppo economico e sociale del territorio ionico».

«Le idrovie estive di Kyma Mobilità – ha spiegato la presidente Giorgia Gira – sono un servizio che sta incontrando un sempre maggiore gradimento: abbiamo stimato che l’anno scorso, pur con le limitazioni imposte dalla pandemia che hanno ridotto del 50% la capacità delle motonavi, hanno utilizzato il collegamento con San Pietro centinaia di abbonati, personale militare e civile della Difesa, dipendente della Marina Militare e migliaia di passeggeri, cittadini e turisti muniti di biglietto giornaliero! È un risultato straordinario reso possibile dall’impegno dei due equipaggi che hanno dovuto effettuare più corse per soddisfare le tante richieste dei cittadini: a loro va il ringraziamento mio personale e del management dell’azienda».

«Le idrovie sono un servizio fortemente voluto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci – ha commentato Paolo Castronovi, assessore alle Società partecipate – che rientra in un più ampio progetto per dotare Taranto di una moderna mobilità, sostenibile e al servizio dei cittadini. Anche questo servizio va nella direzione del recupero e della valorizzazione del rapporto millenario di Taranto con il mare, un asset fondamentale del progetto Ecosistema Taranto dell’Amministrazione Melucci per il rilancio della città».

Ogni giorno le due motonavi “Clodia” e “Adria” partiranno dall’imbarcadero di Piazzale Democrate (ex Ristorante Gambero) e, dopo aver effettuato una fermata intermedia presso la Banchina Torpediniere, raggiungeranno l’Isola di San Pietro. Qui i cittadini avranno accesso allo stabilimento balneare della Marina Militare che dispone di circa 250 ombrelloni, un’attrezzata zona bar e due aree pic-nic in pineta.

Il prezzo del biglietto è di € 12,80 (di cui € 10,95 per la corsa A/R con la motonave e € 1,85 per l’accesso allo stabilimento); i bambini fino a sei anni – accompagnati da un adulto – viaggiano gratis. Dal mercoledì alla domenica saranno effettuate ogni giorno dieci corse A/R, mentre il lunedì e il martedì le corse A/R saranno ridotte a cinque per consentire la sanificazione delle motonavi.

Per il secondo anno le motonavi osserveranno le prescrizioni Anti-Covid-19: tutti i passeggeri di Adria e Clodia dovranno indossare le mascherine e disinfettarsi le mani con il gel prima dell’imbarco.

Anche quest’anno, per assicurare a tutti i cittadini lo stesso tempo di permanenza nello stabilimento, nonché per evitare il sovraffollamento in spiaggia, ad ogni corsa di andata scelta dall’utente verrà automaticamente associata la corrispondente corsa di ritorno: chi prende la prima corsa di andata dovrà tornare con la prima corsa di rientro, e così via a seguire.

Per questo su ogni biglietto saranno indicati la data e l’orario prescelto per l’imbarco, sia per l’andata che per il ritorno; essendo il biglietto nominativo, ogni utente dovrà esibire un documento di identità all’imbarco sulla motonave.

Anche i biglietti per le idrovie possono essere acquistati comodamente da casa sul sito aziendale www.amat.taranto.it o con lo smartphone mediante l’app KYMA-Amat, dove sono disponibili tutte le tariffe e gli orari in dettaglio; è anche possibile recarsi presso l’Ufficio Vendite Amat, in via D’Aquino n.21, o le rivendite autorizzate, una delle quali è ubicata in Vico del Ponte, vicino al punto di imbarco di Piazzale Democrate.

Solo il personale della Marina Militare potrà invece acquistare i biglietti o sottoscrivere gli abbonamenti recandosi presso il Circolo Sottufficiali ubicato presso la discesa L. Da Vinci.

