Dal 19 giugno il castello aragonese di Taranto incrementa orari e gruppi visite

Da Sabato 19 giugno 2021, il Castello Aragonese di Taranto, gestito dalla Marina Militare, in relazione alla mutata situazione epidemiologica, sempre nel pieno rispetto delle misure di contenimento di contagio da virus Covid-19, incrementerà gli orari per le visite al pubblico prevedendo due turni in più e aumenterà il numero dei visitatori per gruppo da 12 a 15 persone per gruppo.

Di seguito si riepilogano le modalità per le visite:

tutte le visite guidate, allo scopo di assicurare l’idoneo distanziamento per la situazione pandemica ancora in atto, dovranno essere preventivamente prenotate al numero 099-7753438.

Saranno ammessi gruppi di massimo 15 persone con turni di visita di circa 45 minuti ogni ora, a partire dalle ore 09.00 fino alle ore 01.00 (ad esclusione delle 13.00 e delle 21.00).

L’accesso al Castello sarà consentito solo ai visitatori provvisti di mascherina da indossare obbligatoriamente per l’intera durata della visita.

Durante la vista si potrà visitare anche la Mostra grafica documentaria “Oltre il Muro, Dumas”- Sulla Prigionia al Castello Aragonese del Generale Alexander Dumas padre del celebre ed omonimo scrittore francese autore dei romanzi: “Il Conte di Montecristo” e “I Tre Moschettieri.

