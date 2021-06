Tutto esaurito per i tour tarantini organizzati per gli ospiti di Msc Seaside che, come ogni mercoledì, ha attraccato nel nostro porto.

Non solo arte e storia le grandi protagoniste, ma anche il relax e i servizi degli stabilimenti balneari di Marina di Taranto e da oggi il tour sulla rotta dei delfini.

«L’entusiasmo e i messaggi di apprezzamento raccolti dalle guide turistiche da parte dei crocieristi – le parole dell’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli – ripagano del lavoro organizzativo e degli sforzi messi in campo dall’amministrazione Melucci per cambiare la narrazione che fino a qualche tempo fa caratterizzava la nostra città».

