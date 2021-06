‘Strada per strada’, Lopane: “Esorto i Comuni a rispondere nei tempi previsti”

Una nota del presidente del Gruppo ‘CON Emiliano’ Gianfranco Lopane.

“Un’iniezione straordinaria di risorse da parte della nostra Regione per le strade dei 257 Comuni pugliesi. Col programma ‘Strada per Strada’ abbiamo annunciato come Regione Puglia un investimento di 100 milioni a fondo perduto per la sicurezza e la manutenzione delle strade, dei marciapiedi e delle aree pedonali di tutti i nostri Comuni. Le disponibilità saranno suddivise al 55% sulla base della densità di popolazione e al 45% della superficie territoriale, attraverso procedure snelle e trasparenti.

Un’ottima notizia che va incontro alle esigenze impellenti dei territori e dei cittadini, verso le quali la Regione dà prova di concreto riscontro. Esorto i Comuni a fare altrettanto, a rispondere subito a questo importante beneficio: nei prossimi 5 mesi dovranno trasmettere le progettazioni esecutive per non perdere il finanziamento regionale”.

