I Falchi arrestano un pregiudicato per detenzione di circa 40 piante di marijuana

In casa con una piantagione di marijuana: 27enne arrestato dalla Polizia di Stato

Scoperta dai Falchi della Squadra Mobile, in un appartamento di via Mediterraneo, una ben attrezzata serra per la coltivazione della marijuana. Mirate indagini hanno portato i poliziotti nella borgata di Talsano dove vi erano fondati sospetti che un pregiudicato tarantino di 27 anni potesse nascondere della sostanza stupefacente. Dopo qualche servizio di appostamento, i Falchi hanno deciso di approfondire i loro sospetti, procedendo ad una perquisizione domiciliare.

Ad aprire la porta la convivente del 27enne che al momento dell’irruzione dei poliziotti era ancora a letto con i figli. Sin da subito, i Falchi sono stati investiti dal forte odore tipico della marijuana, trovando conferma dei loro sospetti. Nella successiva perquisizione degli ambienti della casa, in una stanza è stata scoperta una vera e propria serra adibita alla coltivazione ed alla produzione della marijuana, allestita con tre grosse lampade alogene posizionate al di sopra di circa 40 piantine dell’altezza media di circa un metro e venti l’una, due rilevatori di umidità e quattro ventilatori usati per areare la stanza. Tutte le piantine sono state poi sradicate e sequestrate per la successiva distruzione. Il 27enne pregiudicato è stato arrestato in flagranza di reato.

