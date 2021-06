Grande festa per la celebrazione del patrono della borgata di San Vito

Alle celebrazioni per San Vito era presente l’assessore agli Affari Generali Annalisa Adamo, in rappresentanza dell’amministrazione Melucci.

L’intero quartiere di San Vito ha potuto partecipare alla messa tenuta dall’arcivescovo monsignor Filippo Santoro e alla sfilata dei rematori della Magna Grecia.

«Le celebrazioni e le successive attività nel quartiere hanno dato la possibilità cementare l’identità territoriale e la coesione sociale. Encomiabile che gli organizzatori e la Pro Loco – ha detto l’assessore Adamo – abbiano colto l’occasione per tenere accesi i riflettori sull’ambiente e sulla sostenibilità».

