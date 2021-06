Confagricoltura Taranto, Lazzàro rieletto presidente

L’assemblea dei soci di Confagricoltura Taranto, oggi, 16 giugno, ha eletto il Consiglio direttivo che guiderà l’organizzazione per i prossimi tre anni. Luca Lazzàro è stato riconfermato presidente e sarà coadiuvato dal vicepresidente Angelo De Filippis. Fanno parte del Comitato di presidenza Lucia Cavallo, Francesco De Filippis, Vincenzo Lupo, Andrea Mancini, Teodoro Riva e Giuseppe Tagliente.

“Anche in questo mandato – ha detto Luca Lazzàro – mi onoro di rappresentare una grande squadra di persone e di imprenditori agricoli. Il nostro primo compito sarà essere vicini e sostenere le aziende nel superare la difficilissima crisi economica accentuata dalla pandemia covid che ha colpito il Paese. Nel Tarantino abbiamo, però, anche un’altra importantissima sfida: pensare e realizzare il dopo Ilva. Il territorio della provincia ionica ha delle straordinarie potenzialità se si guarda al mare, all’agroalimentare e al turismo, soprattutto quello slow. I nostri tanti agriturismi, sparsi in un territorio che va dalla Valle d’Itria alla litoranea, si trovano in una zona dove la bellezza del paesaggio si amalgama con la cultura, la cucina e l’accoglienza. È da questo prodigioso mix di opportunità imprenditoriali e ambientali che Taranto può, senza timore, guardare al futuro. Futuro – ha concluso – nel quale Confagricoltura sarà sempre agente attento all’innovazione e alla tutela e valorizzazione dell’imprenditore agricolo, dell’ambiente e del lavoro”.

