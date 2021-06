Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 14.00 del 16 giugno 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 7 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 4 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 2 presso il reparto di Pneumologia

· n. 1 presso il reparto di Rianimazione

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 14 pazienti affetti da Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 2 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi.

Aggiornamento campagna vaccinale Covid

In Asl Taranto, la campagna vaccinale prosegue seguendo il cronoprogranma. Ieri è stata raggiunta la quota di 428.025 dosi totali somministrate: rispetto a questo dato, quasi 150 mila utenti hanno completato il ciclo vaccinale.

Nell’ambito di questi dati, si segnalano 775 dosi somministrate in ambulatorio a cura dei medici di medicina generale e 65 dosi a domicilio per pazienti fragili non deambulanti.

Per quanto riguarda invece gli hub vaccinali, in mattinata stati somministrate quasi 2900 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 444 presso lo SVAM, 350 dosi presso l’Arsenale e 339 dosi al PalaRicciardi; 363 dosi a Martina Franca, 283 dosi a Grottaglie, 337 dosi a Manduria, 383 dosi a Massafra, 339 dosi presso l’hub di Ginosa.

Nel pomeriggio di ieri sono state somministrate quasi 3800 dosi così distribuite: a Taranto, 300 dosi presso lo SVAM, 99 dosi all’Arsenale e 198 presso l’hub PalaRicciardi, 467 seconde dosi presso Porte dello Jonio; 557 dosi a Martina Franca; 534 a Grottaglie; 583 dosi a Manduria, 588 a Massafra e 473 dosi a Ginosa.

