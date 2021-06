Perrini: “Screening mammografico, il tema della prevenzione arriva in Consiglio regionale”

Nota di Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Sanità.

“Insieme ai colleghi del gruppo di Fratelli d’Italia, sono fiero di aver portato il tema dello screening mammografico all’attenzione del Consiglio regionale, attraverso l’interrogazione discussa oggi nell’aula. Una problematica delicata e diffusa, data l’incidenza del tumore alla mammella (la neoplasia più frequente e prima causa di morte per tumore nelle donne), e che proprio per questo necessita di diagnosi precoce e quindi di un’efficace azione di screening.

Seguendo l’esempio di Regioni come la Toscana e il Lazio, abbiamo quindi chiesto di ampliare l’età delle donne interessate, attualmente compresa tra i 50 e 69 anni in osservanza agli standard nazionali, estendendola dai 45 ai 74 anni. L’assessore Pierluigi Lopalco ha risposto premettendo di essere in piena sintonia con la mia sensibilità e volontà di puntare sulla prevenzione, ribadendo però la necessità di rientrare nei parametri fissati dai Livelli Essenziali di Assistenza, che oggi non ammette deroghe. Tuttavia ha anche confermato la volontà dell’esecutivo di puntare sul miglioramento dello screening e di investire sempre più maggiori risorse in questo ambito, per arrivare presto a valutare e riconsiderare la proposta nella sua concreta fattibilità. Una notizia che lascia ben sperare migliaia e migliaia di donne e di famiglie, che vanno aiutate e sostenute in modo attento e mirato, non dimenticando che investire in prevenzione comporta un importante risparmio in assistenza e terapie.

Sempre a proposito dello screening mammografico, nei prossimi giorni presenterò in Terza Commissione Sanità un report inerente la provincia di Taranto, per fornire un ulteriore contributo e cercare di aumentare l’attenzione su situazioni troppo spesso dimenticate e ignorate”.

