Gal Magna Grecia, 590mila euro per 18 nuove startup

Dall’artigianato al tessile alle nuove tecnologie, partiranno presto 18 startup finanziate dal Gal Magna Grecia. Sostanziale il contributo pubblico ammesso: 589.855,30 euro per un investimento totale sul territorio di circa 900mila euro.

Per la Presidente Lucia Cavallo “le nuove aziende innovative hanno un’importanza strategica nel territorio, sono un serbatoio di idee e di innovazione sostenibile sia nel campo ambientale che in quello economico e lavorativo. Per il Gal Magna Grecia è assolutamente fondamentale supportare chi decide di restare a investire il proprio lavoro e le proprie risorse nel nostro territorio”.

I progetti finanziati operano in vari settori, coniugando in modo originale e alternativo diversi aspetti delle eccellenze locali. Blomour, per esempio, è una azienda che progetta e seleziona vasi fatti a mano nel segno della tradizione dell’arte ceramica di Grottaglie unendoli a composizioni floreali autoctone.

Bobbi Lab invece è un’impresa tessile che, partendo dalla conservazione dell’antica arte del ricamo, realizza capi di abbigliamento mediante il recupero e successiva lavorazione, con macchinari all’avanguardia, di materiali derivanti prevalentemente da scarti di capi di abbigliamento e rimanenze di magazzino inutilizzate.

Ben rappresentato anche il settore della ristorazione: obiettivi sono da un lato la valorizzazione della tradizione gastronomica del nostro territorio e dall’altro il favorire la nascita di strutture capaci di promuovere al meglio le produzioni agroalimentari tipiche e di qualità. In quest’ottica il Gal Magna Grecia ha finanziato 37srls, una attività ristorativa nuova, luogo di incontro dove poter degustare prodotti ittici locali e prodotti ortofrutticoli provenienti dal mercato locale e a km 0; il Fish Bar nel cuore del centro storico di Pulsano che propone una multi-varietà di prodotti di pesce del territorio abbinati ad altre tipicità locali e una attività take away di alimenti che utilizza prodotti naturali e biologici altamente selezionati e con preferenza per le produzioni da agricoltura organica e rigenerativa.

Sempre nel mondo della ristorazione, ma con particolare attenzione al connubio con la tecnologia, With Me srls connette gli utenti, turisti, lavoratori dipendenti o di passaggio, con ristoranti, agriturismi e servizi turistici presenti nel territorio del Gal. Ciò è reso possibile attraverso la mappatura degli operatori e dei loro servizi e consentirà agli iscritti all’app la prenotazione di pasti.

“Il sostegno – conclude Lucia Cavallo – è andato ad attività che sviluppano occupazione e pongono attenzione al settore dell’energia delle fonti rinnovabili, è questo il caso di Accadue srls progetto volto allo sviluppo di una startup innovativa in grado di fornire celle a combustibile e prodotti integrati nel sistema affidabili e ad un prezzo accessibile. La cella combustibile utilizzerá sostanze come l’idrogeno e l’ossigeno per convertire l’energia chimica in energia elettrica e calore. La nascita di queste nuove attività è un segnale di positività e di speranza. È questo il messaggio che mi piace far arrivare ai giovani e a tutti quegli imprenditori che vivono un momento di difficoltà. Il Gal Magna Grecia è anche questo, un importante attore della ripresa del territorio, affinché, archiviata la crisi economica provocata dalla pandemia Covid, si possa rilanciare il sistema produttivo e il lavoro”.

