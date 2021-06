Comitato Cittadino per la Salute e l’Ambiente: La batteria 12 della cokeria fuori norma, va fermata

“ILVA, è giunta l’ora della verità per il ministro Cingolani: la cokeria è fuori norma e il rischio cancerogeno è inaccettabile per la nuova VDS”

Nota del Comitato Cittadino per la Salute e l’Ambiente a Taranto. “L’ora della verità è arrivata. La batteria 12 della cokeria è fuori norma e va fermata il 30 giugno 2021 per non aver rispettato le prescrizioni autorizzative. Domani vi sarà la conferenza dei servizi per decidere il fermo di questa importante batteria, la più grande della cokeria ILVA.

E’ stata appena inviata dal nostro Comitato Cittadino la seguente PEC al Ministro della Transizione Ecologica:

https://www.tarantosociale.org/tarantosociale/a/48539.html

Le evidenze scientifiche sono nette e indicano un rischio cancerogeno inaccettabile con l’autorizzazione del Ministero.

Chiediamo di applicare la legge e di fermare un impianto pericoloso e fuori norma.

Vediamo cosa fa adesso il ministro Cingolani, se sta dalla parte della scienza o se sta dalla parte di chi inquina.

Nel frattempo prepariamo le carte da portare in Procura e fra queste c’è la nuova Valutazione Danno Sanitario che conferma un rischio sanitario inaccettabile ai livelli produttivi autorizzati dal Ministero.”

