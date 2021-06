Valutati materiali e scelti colori per rivestimenti nuova pista stadio di atletica leggera

I lavori procedono a ritmo serrato per assicurare in tempi celeri la consegna dello stadio di atletica leggera, ai più noto come campo scuola.

«La città – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano – ha fame di sport, tante soddisfazioni stanno arrivando dalle varie discipline ed è ora che anche l’atletica, che pure vede importanti protagonisti tarantini, possa avere uno stadio di atletica leggera completamente nuovo, a norma, potenziato e in grado di far crescere i nostri atleti e ospitare gare internazionali. A nome della amministrazione voglio ringraziare gli operai, i tecnici e i professionisti che stanno realizzando questa opera all’avanguardia».

Correlati

Commenta l'articolo: