Solidarietà a Patrizia Lusi dal gruppo ‘Con Emiliano’

Una nota dei componenti del gruppo ‘CON Emiliano’ (Gianfranco Lopane, Alessandro Delli Noci, Alessandro Leoci, Peppino Longo, Pier Luigi Lopalco e Giuseppe Tupputi):

“Il gruppo consiliare ‘CON Emiliano’ è vicino a Patrizia Lusi, presidente della Asp Zaccagnino, per il drammatico incendio divampato nei terreni dell’azienda sociale e agricola che opera lungo la Statale 16 tra Foggia e San Severo, in località Rignano Scalo. Profonda solidarietà per la perdita di più di 100 ettari di pregevole grano e per chi in quella produzione ha investito tempo e risorse con sacrificio.

Si faccia subito chiarezza sulle responsabilità dell’accaduto che, se doloso, sarebbe un atto di spregiudicata delinquenza che le istituzioni e la nostra società non ammettono e condannano con fermezza”.

