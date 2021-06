Scomparsa dott. Mangione, il cordoglio di Federfarma

Nella giornata di ieri è venuto a mancare il Dott. Luigi Mangione, Titolare di Farmacia della città di Taranto per diversi decenni.

Oltre ad essere stato un farmacista dalle elevate doti umane e professionali, punto di riferimento per diverse generazioni di tarantini, egli è stato anche stimato e apprezzato per le sue doti artistiche, in quanto autore di molteplici libri fotografici dedicati ai paesaggi della città di Taranto e alle meraviglie naturali della regione Puglia, tra cui trulli, masserie, muretti a secco, ulivi secolari e vigneti.

I suoi scatti fotografici sono stati esposti nell’ambito di importanti mostre fotografiche tenutesi nella nostra città.

La Federfarma, a nome di tutti i Farmacisti Titolari della provincia, si unisce al dolore che ha colpito la famiglia ed esprime le più sentite condoglianze per la grave perdita.

(foto di repertorio)

