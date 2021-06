Mari cristallini. Località balneari che promuovono un turismo sostenibile. Eccellenze enogastronomiche, itinerari e luoghi d’arte di rilievo. Legambiente Puglia presenta Il mare più bello 2021, l’annuale Guida Blu realizzata con il Touring Club Italiano, che premia con le 5 vele le migliori località marine e lacustri della Penisola. Nella conferenza sarà anche presentata l’iniziativa LIDI AMICI DELLE TARTARUGHE MARINE rivolta ai gestori di stabilimenti balneari e ai titolari di alberghi, villaggi e campeggi che hanno una spiaggia in concessione per i propri ospiti. L’iniziativa rientra nel più ampio programma TARTAWATCHERS patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica.

L’evento si terrà in presenza nella sede di Legambiente Puglia, in via della Resistenza 48, palazzina B/2 a Bari, ad accesso ristretto per disponibilità limitata di posti. Sarà comunque possibile seguire la presentazione in diretta streaming sulla pagina Facebook di Legambiente Puglia.

Interverranno:

Ruggero Ronzulli, direttore di Legambiente Puglia

Patrizio Giannone, dirigente sezione Turismo Regione Puglia

Stefano Minerva, presidente provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli

Maurizio Manna, responsabile parchi e mare di Legambiente Puglia

I sindaci dei Comuni ricadenti nei comprensori turistici pugliesi premiati con le 5 vele

