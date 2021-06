Aggiornamento ricoveri Covid Taranto

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 12.30 del 13 giugno 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 7 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

n. 3 presso il reparto Malattie Infettive;

n. 3 presso il reparto di Pneumologia

n. 1 presso il reparto di Rianimazione

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 17 pazienti affetti da Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 2 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore si è registrato n. 1 decesso.

Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Oggi nella provincia di Taranto sono state effettuate 327 vaccinazioni, così suddivise: 144 all’hub Porte dello Ionio di Taranto, 56 a Manduria e 127 a Massafra.

Si è trattato di seconde dosi AstraZeneca in sedute dedicate e persone over60 che non avevano potuto aderire alla massiccia campagna di riprogrammazione e non avevano effettuato la seconda somministrazione presso il drive through di Taranto negli appuntamenti dedicati delle scorse settimane.

Correlati

Commenta l'articolo: