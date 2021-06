Giocattoli per i pazienti della Pediatria e Oncoematologia pediatrica del SS. Annunziata

Dopo l’ascolto di una famiglia la cui bambina era ricoverata in ospedale, il parroco, Fr Vincenzo Chirico, chiese come poteva aiutarli e loro dissero: “donando giocattoli ai bambini che ogni giorno si trovano in reparto per la chemioterapia, la biopsia ecc..”

Da quel giorno è partita la raccolta di solidarietà e la comunità parrocchiale di San Pasquale Baylon in Taranto oggi ha acquistato e donato una fornitura di nuovi giocattoli per i piccoli pazienti della pediatria e oncoematologia pediatrica del SS. Annunziata.

La raccolta, però, non è terminata.

