Covid, ASL Taranto: seconde dosi vaccino AstraZeneca solo agli over60

Alla luce delle indicazioni del CTS e delle recenti disposizioni ministeriali, la riprogrammazione delle seconde dosi del vaccino AstraZeneca comunicata ieri e riportata aggiornata qui di seguito si riferisce SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ALLE PERSONE NATE PRIMA DEL 31/12/1961 (OVER60).

I nati nel 1962 e anni seguenti, che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, riceveranno la seconda dose del vaccino Pfizer o Moderna. Saranno contattati per ricevere data e luogo del nuovo appuntamento.

INDICAZIONI VALIDE SOLO PER I NATI PRIMA DEL 31 DICEMBRE 1961

Domenica apertura straordinaria per gli hub a Taranto Porte dello Jonio, Manduria e Massafra per i vaccinati OVER60 con prima dose effettuata fino al 17 aprile.

Da lunedì, al drive through Porte dello Jonio, accesso solo per i vaccinati OVER60 con prima dose dal 18 al 22 aprile, con gli appuntamenti in base alla data di prima somministrazione e all’iniziale del cognome.

Domenica 13 giugno mattina potranno ricevere la seconda dose tutti i residenti a Taranto e provincia NATI PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2021 che hanno ricevuto la prima dose tra il 20 febbraio e il 17 aprile scorso e che non hanno usufruito dell’anticipo della vaccinazione prevista nelle scorse settimane.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, riducendo gli spostamenti, sono stati individuati tre hub vaccinali attivi dalle ore 9 alle ore 13: a Taranto il drive through presso il centro commerciale Porte dello Jonio, a Manduria presso il Liceo De Sanctis Galilei in Via Sorani 33, a Massafra presso il Palazzetto dello sport “Giovanni Paolo II” in Via Crispiano.

Per evitare lunghe file, si dovranno rispettare le seguenti fasce orarie: dalle ore 9:00 alle ore 11:00 le persone con iniziale del cognome A-K; dalle 11:00 alle 13:00 quelle con iniziale del cognome L-Z.

A partire da lunedì 14 giugno, fino a venerdì 18, l’hub drive through di Taranto Porte dello Jonio sarà attivo nel pomeriggio per gli anticipi delle seconde dosi di Vaxzevria (Astrazeneca)PER I NATI PRIMA DEL 31/12/1961 (OVER60).

Lunedì 14 giugno potranno anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini OVER60 con prima dose effettuata il 18 aprile e la settimana proseguirà in sequenza: martedì 15 giugno sarà il turno di chi ha ricevuto la prima dose il 19 aprile; mercoledì 16 giugno per la prima dose il 20 aprile; giovedì 17 giugno per la prima dose il 21 aprile; fino a venerdì 18 giugno, quando potrà completare la vaccinazione chi ha ricevuto la prima dose il 22 aprile.

Per evitare code e lunghe attese, l’accesso sarà consentito solo nel rispetto del giorno e delle fasce orarie dedicate: dalle 16:30 alle 18:00 per le persone il cui cognome inizia con le lettere A-D; dalle 18:00 alle 19:30 per tutte le persone il cui cognome inizia con le lettere E-O; dalle 19:30 alle 21:00 è la fascia oraria dedicata alle persone il cui cognome inizia con le lettere P-Z.

L’adesione a queste date è facoltativa: a coloro i quali non hanno la possibilità di recarsi presso l’hub nel giorno e l’orario previsti, o preferiscono ricevere la somministrazione nei punti vaccinali distrettuali, sarà garantito un nuovo calendario con la programmazione aggiornata in relazione alle disponibilità vaccinali in consegna.

È indispensabile presentare all’accesso degli hub, come certificazione dell’avvenuta prima dose, il promemoria per l’appuntamento per la seconda dose ricevuto dopo la prima somministrazione. Si suggerisce di portare con sé anche la conferma del consenso, disponibile sul portale ASL https://tinyurl.com/AZsecondadose , già compilata e firmata.

