Conclusione del Campionato Nazionale Serie D, raccomandazioni della Prefettura

Riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica questa mattina presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto di Taranto Demetrio Martino, in relazione alla prossima partita che la squadra di calcio “Taranto FC 1927 disputerà con il Lavello e che, come ci si augura, in caso di vittoria comporterà la promozione in serie C, circostanza a cui potrebbero seguire forme di festeggiamento da parte dei tifosi.

Nel corso dell’incontro, si è preso atto dell’assenza di eventi organizzati dalla Società sportiva per l’eventuale conseguimento della promozione e, comunque, non potendo escludere che numerosi sostenitori potrebbero spontaneamente riversarsi in alcuni punti della Città, tradizionalmente luoghi di festeggiamenti, che in ogni caso verranno presidiati dalle Forze dell’Ordine, sono state definite le misure di vigilanza e controllo del territorio tese ad assicurare il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica ed il rispetto delle vigenti disposizioni di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Per tale evenienza, il Prefetto raccomanda ai tifosi, pur comprendendo l’entusiasmo per il prestigioso risultato che si spera potrà conseguire, di mantenere costantemente le misure di precauzione sanitaria, indossando sempre la mascherina ed evitando assembramenti di persone.

Alla riunione sono intervenuti l’Assessore alla Polizia Locale del Comune di Taranto, il V.Questore vicario, i comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili Urbani del capoluogo, nonchè rappresentanti della Società Taranto FC 1927.

Correlati

Commenta l'articolo: