Astrazeneca, le anticipazioni delle seconde dosi sono riservate solo agli ultra sessantenni

In seguito alle ultime raccomandazioni della struttura commissariale vaccini, sull’impiego del vaccino Astrazeneca, ASL Bari comunica che le anticipazioni delle seconde dosi Astrazeneca in programma da lunedì 14 giugno saranno riservate soltanto agli ultrasessantenni.

Restano invece invariate le date delle seconde dosi per i soggetti con età inferiore ai 60 anni ai quali sarà somministrato vaccino Pfizer o Moderna.

Si ricorda di seguito il programma delle anticipazioni delle seconde dosi Astrazeneca, come indicato dal commissario Figliuolo, solo per gli ultra sessantenni:

· Lunedì 14 giugno possono anticipare la seconda dose i cittadini con prima dose effettuata il 14 aprile.

· Martedì 15 giugno possono anticipare la seconda dose i cittadini con prima dose effettuata il 15 aprile.

· Mercoledì 16 giugno possono anticipare la seconda dose i cittadini con prima dose effettuate il 16 aprile.

Per tutte e tre le giornate si accede agli hub della ASL di Bari, in ordine alfabetico e in fasce orarie distinte:

Cognome A- K mattina dalle 9 alle 13

Cognome L- Z pomeriggio dalle 15 alle 19

E’ necessario presentare la certificazione dell’avvenuta prima dose.

