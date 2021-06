Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 14.00 del 12 giugno 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 6 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 2 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 3 presso il reparto di Pneumologia

· n. 1 presso il reparto di Rianimazione

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 1 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 17 pazienti affetti da Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 2 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun decesso.

Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Continua la campagna vaccinale nella ASL Taranto. Nella giornata di oggi, sono state effettuate quasi 2.600 vaccinazioni suddivise: 533 presso l’hub SVAM a Taranto, 650 a Massafra, 615 a Grottaglie e 800 a Manduria.

Domani mattina, invece, prevista l’apertura straordinaria degli hub di Taranto drive through Porte dello Ionio, Manduria e Massafra dalle 9 alle 13 per la somministrazione della seconda dose di vaccino AstraZeneca ai soli over60, ovvero nati prima del 31/12/1961, che hanno già ricevuto la prima dose tra il 20 febbraio e il 17 aprile e non hanno usufruito dell’anticipo della vaccinazione prevista nelle scorse settimane.

