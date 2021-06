Nuovo stadio “Iacovone”, avviato l’iter in giunta

Come annunciato dal Sindaco Rinaldo Melucci, la Giunta comunale ha dato formale avvio quest’oggi all’iter che condurrà entro pochi mesi al progetto per la realizzazione del nuovo stadio “Erasmo Iacovone” e all’individuazione di un concessionario privato per lo stesso impianto.

Come ormai noto, il nuovo stadio comunale dovrà essere pronto entro il 2026, per ospitare i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto.

La moderna casa del calcio ionico conserverà una impostazione all’inglese, con un minimo di 20.000 posti a sedere coperti e numerati, che potranno consentire di ospitare ogni categoria di evento sportivo nazionale e internazionale o evento di altra natura.

Nelle aree incluse nel progetto di finanza potranno rientrare negozi, musei, ristoranti, alberghi, cinema, parcheggi, media center, palestre.

Nel corso del procedimento amministrativo è stato previsto un momento di condivisione con i cittadini sulla valutazione del progetto definitivo.

