Martina Franca: sostegno ai fitti 2019

Sono in corso di erogazione i sostegni ai fitti per l’anno 2019.

Nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara (https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_549983_876_1.html) è pubblicata la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al contributo di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (legge 09/12/1998 n. 431 art. 11) anno 2020 – competenza 2019

“Solo al perfezionato del trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia gli uffici hanno potuto procedere ad emettere i mandati di pagamento direttamente sui conti correnti bancari dei beneficiari della misura. In questo periodo complicato dovuto alle ripercussioni economiche derivanti dal Covid, queste somme daranno una boccata d’aria alle famiglie beneficiarie. Ringrazio gli Uffici dei Servizi Sociali sempre attenti alle esigenze dei più bisognosi e dei Tributi che hanno dato priorità a questo procedimento”, dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Tiziana Schiavone

Inoltre, coloro che non hanno comunicato un codice Iban o non ne hanno comunicato uno valido per l’accredito potranno ottenere il pagamento in contanti presso la Banca Popolare Pugliese, per importi inferiori a €1.000, esibendo un valido documento di riconoscimento ed il codice fiscale.

