Borraccino: Incontro a Palazzo di Città con la delegazione di Italy Carbon Free

“Prosegue l’impegno per una Taranto carbon free. In veste di consigliere del Presidente Emiliano, ho accompagnato, ieri, una delegazione di Italy Carbon Free all’incontro con il Sindaco Melucci. E’ stata una interessantissima visita che apre buoni scenari per il futuro sostenibile della città e del territorio jonico. Consolidato e all’unisono il lavoro che, come Regione Puglia, col Comune di Taranto, vogliamo portare avanti per il futuro nella nostra provincia con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente.

Assieme al sindaco Melucci, abbiamo avuto modo di apprezzare l’operato della “Italy Carbon Free”, presente con dirigenti nazionali e locali, impegnata sul territorio nazionale a favorire la transizione energetica: tema prioritario per noi tarantini, e per il Presidente Emiliano.

E’ auspicabile una buona collaborazione in tale direzione, dal momento che c’è la forte volontà delle Istituzioni coinvolte ad attuare politiche fondate sulla sostenibilità ambientale.

Sul tema, ancor più in questo momento, c’è un quadro normativo europeo favorevole per investire nelle energie verdi e nell’efficentamento energetico, ed alta è l’attenzione della Regione Puglia, per il programma del Green New Deal, per la decarbonizzazione dei territori, grazie alla produzione di energia rinnovabile e all’adozione di tecnologie di risparmio energetico”, conclude Mino Borraccino, consigliere del Presidente della regione Puglia per l’attuazione del piano Taranto.

