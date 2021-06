Al via la nuova Open Call per i grandi eventi in Puglia

Pubblicato dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e da Pugliapromozione un avviso pubblico rivolto a soggetti privati e pubblici interessati a realizzare in Puglia grandi eventi (culturali, artistici, espositivi, di spettacolo, sportivi, enogastronomici, etc.). Sulle orme del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” (D.G.R. n. 191/2017 e D.G.R. n. 891/ 2019) e del Piano Strategico della Cultura “PiiiLCulturainPuglia” (D.G.R. n. 543/2019), la Regione Puglia intende rafforzare la strategia di promozione del brand Puglia come destinazione turistica, attraverso i grandi eventi, in grado di arricchire e diversificare l’offerta turistico-culturale regionale, ai fini della sua destagionalizzazione e internazionalizzazione, di accrescere i motivi di viaggio e rappresentare occasioni di richiamo mediatico, attrattività turistico-culturale, incoming e sviluppo del Territorio.

“Vista la gran voglia di Puglia che percepiamo intorno a noi, con questa call vogliamo intercettare grandi manifestazioni culturali, artistiche, di spettacolo, sportive, enogastronomiche, etc. in grado di veicolare con particolare efficacia, dopo la pandemia, l’immagine della Puglia, delle sue bellezze e dei suoi attrattori naturali e culturali, nonché dei suoi variegati prodotti turistici – afferma il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno- Grandi eventi caratterizzati da unicità, prestigio, visibilità e anche importanti investimenti sul territorio da parte dei promotori in termini economici, organizzativi e di impatto sul pubblico e sui canali mediatici; questi grandi eventi devono trasmettere e diffondere l’ispirazione di un viaggio per “(re)innamorarsi della Puglia”, alla (ri)scoperta di luoghi e scorci unici non adeguatamente conosciuti – la “Puglia che non ti aspetti” – ; creando idonee interconnessioni con il territorio, accrescendo l’appeal della Puglia e favorendo così il rilancio della nostra Regione in Italia e nel Mondo”.

La OPEN CALL – denominata “AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PRODUZIONE DI GRANDI EVENTI IN PUGLIA CARATTERIZZATI DA ELEVATA CAPACITA’ ATTRATTIVA”- è stata lanciata dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in stretta collaborazione con l’Agenzia Regionale del Turismo (A.Re.T.) Pugliapromozione, il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, la Fondazione Apulia Film Commission e, a tal fine, va a completare il Media Plan regionale avviato nei giorni scorsi dalla stessa Pugliapromozione.

Lo scopo è quello di effettuare una ricognizione finalizzata a definire un calendario, annuale e/o pluriennale, di grandi eventi e valutarne l’inserimento e l’eventuale sostegno, anche finanziario, nella programmazione operativa definita dal Dipartimento e dai suoi Enti partecipati, nell’ambito di un palinsesto unico e integrato di attività funzionali alla ripartenza e al rilancio del sistema turistico-culturale pugliese, dopo la grave crisi generata dalla pandemia da COVID-19.

