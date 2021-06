Vaccini, Amati: “Immunità di popolazione il 1 settembre”

Amati: “La Regione vaccina più dell’obiettivo fissato dal Gen. Figliuolo”

“In Puglia si continua a vaccinare con un ritmo di dosi maggiore rispetto a quello fissato dal Generale Figliuolo. Grazie a questo trend abbiamo recuperato altri 5 giorni rispetto a ieri nel programma di raggiungimento dell’immunità di popolazione. Occorre continuare su questa strada per raggiungere la fine della pandemia”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:02.

Ieri, mercoledì 9 giugno, sono state somministrate 38.203 dosi.

+1.171 rispetto a martedì 08,

-3.834 rispetto a lunedì 07,

+8.246 rispetto a domenica 06.

Ad oggi sono state consegnate 3.048.185 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 2.740.736.

Nello specifico sono 1.886.467 le prime dosi e 854.269 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 307.449 dosi.

*Il punto sull’immunità*

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 47,72% (nella classifica nazionale in posizione numero 6 e sopra la media nazionale del 46,62%) mentre il 21,61% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 7 e sotto la media nazionale del 21,08%).

Con questo andamento raggiungeremo l’immunità, cioè l’80% della popolazione vaccinata che con due dosi, il 1 settembre 2021.

*Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini*

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 682.600, di cui 579.072 dosi somministrate. Giacenza 103.528. Il 70,05% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, mercoledì 09 giugno, sono state somministrate 4.860 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), -2.245 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 2.003.935 di cui 210.600 nella giornata di ieri, dosi somministrate 1.826.498. Giacenza 177.437. Il 45,78% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, mercoledì 09 giugno, sono state somministrate 22.284 dosi di Pfizer/BioNTech, +271 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 257.200, dosi somministrate 239.109. Giacenza 18.091. Il 51,02% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, mercoledì 09 giugno, sono state somministrate 7.053 dosi di Moderna, +1.836 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 104.450, di cui 96.057 dosi somministrate. Giacenza 8.393.

Ieri, mercoledì 09 giugno, sono state somministrate 4.006 dosi di Janssen, +1.309 rispetto al giorno precedente.

*Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni*

La Puglia è in sesta posizione nella classifica generale nazionale: su 3.048.185 dosi consegnate, sono state somministrate 2.740.736, pari al 89,9%.

*Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età*

Quinta per la fascia +90 (103,61%);

Quinta per fascia 80/89 (96,23%);

Prima per fascia 70/79 (91,09%).

*Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi*

Undicesima per la fascia 90+ (87,00%)

Ottava per la fascia 80/89 (86,2%)

Sesta per la fascia 70/79 (45,2%)

*Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno*

Nel periodo 4 giugno – 10 giugno 2021, in Puglia sono state somministrate 250.907 dosi, cioè 18.966 dosi in più rispetto all’obiettivo fissato di 231.941./comunicato

Per tutti gli approfondimenti e per saperne di più sui dati in Puglia in tempo reale della campagna vaccinale con tutte le regioni a confronto visita il portale https://www.fabianoamati.it/covidreport

Correlati

Commenta l'articolo: