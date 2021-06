Vaccini: al via la campagna per operatori turistici

Ai nastri di partenza la campagna vaccinale per i lavoratori e gli operatori del comparto turistico. L’istanza di accelerare la vaccinazione degli addetti del settore è stata portata avanti da Massimo Salomone, coordinatore del gruppo tecnico Turismo di Confindustria Puglia, insieme ai rappresentanti delle altre associazioni datoriali di categoria ed alle rappresentanze sindacali al “Tavolo permanente per la ripartenza del Turismo” ed è stata subito accolta favorevolmente dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dagli Assessori al Turismo e alla Sanità, Massimo Bray e Pierluigi Lopalco.

L’obiettivo è quello di rendere al più presto la Puglia “Covid free” per accogliere i turisti in sicurezza e far ripartire al più presto la nostra economia.

La campagna è in linea con quella nazionale predisposta dal Commissario straordinario Figliuolo, per la realizzazione di piani aziendali su gruppi target, con il fine di mettere in sicurezza un settore economicamente rilevante nell’imminenza della stagione estiva.

“Alla vigilia di una stagione turistica che deve essere di ripresa – dichiara Sergio Fontana Presidente di Confindustria Puglia – siamo soddisfatti del lavoro di concertazione con la Regione Puglia insieme alle altre associazioni di categoria e alle rappresentanze sindacali che consente alle nostre aziende di essere pronte ad offrire una garanzia in più ai turisti. Le parole chiave sono sicurezza e qualità. Favorire la vaccinazione degli operatori turistici significa proteggere e mettere in sicurezza non solo gli operatori di un settore così importante per il nostro territorio colpito dall’emergenza e che, per le loro mansioni, hanno maggiore contatto con il pubblico, ma è anche un segnale importante rivolto ai numerosi turisti stranieri innamorati della nostra Puglia che speriamo di riaccogliere presto nelle nostre meravigliose strutture ricettive”.

Le somministrazioni si terranno negli hub e nei centri vaccinali delle Asl pugliesi sulla base di elenchi delle aziende disponibili trasmesse alla Regione da Confindustria Puglia e dalle altre Associazioni.

