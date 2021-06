Università, riunione della cabina di regia territoriale

Confronto ampio tra il sindaco Rinaldo Melucci e il rettore dell’Università degli Studi “Aldo Moro” Stefano Bronzini, durante la riunione della cabina di regia prevista dall’accordo di programma vigente tra Comune e Ateneo, alla quale ha partecipato anche il segretario generale dell’ente Eugenio De Carlo.

Particolare attenzione è stata posta al tema della ripartenza in presenza delle attività accademiche prevista per settembre, per la quale il primo cittadino ha manifestato totale disponibilità a supportare l’università per garantire agli studenti l’agevole ripresa delle lezioni. «La formazione accademica è una delle nostre priorità – il commento del primo cittadino –, con il magnifico rettore abbiamo confermato l’intesa che ha già consentito all’università ionica di consolidarsi. Con questa cabina di regia abbiamo ripreso alcuni argomenti tralasciati a causa dell’emergenza sanitaria, con la reciproca intenzione di intensificare il ritmo del confronto».

Il lavoro, ora, si concentrerà sui contenuti del nuovo accordo di programma, necessario per la scadenza naturale di quello vigente il prossimo anno. Oltre a confermare il quadro generale, Comune e Università introdurranno temi importanti come il nuovo dipartimento di Biomedica, l’individuazione di nuovi spazi per le facoltà ioniche e la sottoscrizione di una convenzione con il CUS legata ai prossimi Giochi del Mediterraneo.

