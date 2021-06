Resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, un arresto

Ieri pomeriggio, un equipaggio della Polizia di Stato è intervenuto in viale Virgilio, in ausilio ad una pattuglia della Guardia di Finanza, nel tentativo di bloccare un uomo in evidente stato di alterazione il quale, come segnalato da alcuni cittadini, stava lanciando delle bottiglie di vetro all’indirizzo di passanti e automobilisti.

Dopo una violenta colluttazione con i militari, l’uomo, di origini slave, si è dato alla fuga sul Lungomare dove, all’altezza di via Cavallotti, è stato intercettato da un altro equipaggio della Squadra Volante, coadiuvato da altri poliziotti in servizio di ordine pubblico, nel frattempo allertati dalla Sala Operativa della Questura.

Dinanzi alla violenta e strenua resistenza, i poliziotti hanno fatto ricorso alle tecniche necessarie a rendere l’aggressore inoffensivo per sé e per gli altri. L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato ricoverato momentaneamente presso il pronto soccorso del SS. Annunizata.

Presso il medesimo ospedale sono in corso gli accertamenti sanitari per valutare le lesioni subite dai militari della Guardia di Finanza e le lievi contusioni dei poliziotti intervenuti.

È scattato l’arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

