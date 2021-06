Legamjonici: esito processo “Ambiente svenduto” arriva al Consiglio d’Europa

“Le maxi-condanne in primo grado scaturite dal processo ‘Ambiente Svenduto’ confermano che l’Ilva di Taranto ha generato malattie e decessi a causa della propria attività. La confisca degli impianti dell’area a caldo, principali responsabili dell’inquinamento, imposta dalla Corte d’Assise, non avrà effetti immediati.

È stata tuttavia confermata una verità inequivocabile: gli impianti ex Ilva continuano a rappresentare un pericolo per la salute dei tarantini perché nulla è stato fatto per migliorare la situazione ambientale. Complice lo Stato Italiano.

Questo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lo ha stabilito, per la prima volta, il 24 gennaio 2019 e ad oggi il Governo italiano non è stato in grado di fornire al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che vigila sull’esecuzione della sentenza, prove adeguate e convincenti sulle misure attuate per proteggere la salute dei cittadini di Taranto.

Per questo motivo, Daniela Spera, rappresentante dei ricorrenti, insieme agli avvocati Sandro Maggio e Leonardo La Porta che hanno difeso i ricorrenti (ricorso Cordella e altri c. Italia, n. 54414/13), hanno comunicato al Comitato dei Ministri l’esito del processo ‘Ambiente svenduto’.

‘Il Governo italiano non ha ancora agito per tutelare la salute dei cittadini-si legge nella comunicazione- e questo è ancora più grave dal momento che la Corte d’Assise di Taranto ha recentemente condannato, in primo grado, Fabio Riva e suo fratello Nicola, ex proprietari dell’acciaieria Ilva, rispettivamente a 22 e 20 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione volontaria di misure precauzionali sul luogo di lavoro. Il tribunale ha anche condannato l’ex presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, a tre anni e mezzo di carcere ed ha anche disposto la confisca degli impianti inquinanti’.

La comunicazione, corredata da supporto informatico contenente il dispositivo delle condanne, si aggiunge alle precedenti che hanno riguardato: l’ordinanza del sindaco di Taranto, l’imponente evento di dispersione delle polveri che hanno investito il rione Tamburi, la proroga della prescrizione relativa alla chiusura dei nastri trasportatori e la sentenza del Tar Lecce.

È opportuno ricordare che nel corso dell’ultima riunione -11 marzo 2021- il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha giudicato, ancora una volta, inadempiente lo Stato italiano, ricordando che l’esecuzione della sentenza impone alle autorità italiane di garantire che l’attività attuale e futura dell’ex acciaieria ILVA non continui a presentare rischi per la salute dei residenti e per l’ambiente. Il Comitato ha sottolineato che l’effettiva attuazione del piano ambientale elaborato dalle autorità, il più rapidamente possibile, è un elemento essenziale.

La carenza di prove in merito agli effettivi progressi fatti e al rispetto del cronoprogramma di esecuzione degli interventi previsti hanno suscitato preoccupazione nel Comitato che ha, dunque, invitato l’Italia a fornire ulteriori e dettagliate informazioni entro il prossimo 30 giugno.”

Lo scrive ‘LEGAMJONICI contro l’inquinamento’.

Correlati

Commenta l'articolo: