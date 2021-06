Turco: “Taranto Crea” un incentivo per far crescere il centro storico

«Un’altra misura del Governo Conte II a favore di Taranto e del suo centro storico giunge a compimento. Dal 7 giugno gli imprenditori che vogliono investire nella Città Vecchia di Taranto, possono inoltrare domanda a Invitalia per accedere a “Taranto Crea”, l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel settore dell’industria turistica, culturale e creativa nel Borgo Antico e nelle aree limitrofe di Taranto.

“Taranto Crea” è una misura che ho fortemente promosso e finanziato da sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Conte II e da coordinatore del CIS Taranto (Contratto Istituzionale di Sviluppo). Si tratta di un intervento affidato a Invitalia e rientrante nelle “Azioni a sostegno dell’insediamento delle imprese culturali ed innovative e della qualificazione del commercio e dei servizi”. Le aree d’intervento, per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro, riguardano da un lato la creazione di start up e nuove imprese consolidate o sociali, dall’altro la realizzazione di reti d’impresa volte a sistemi produttivi integrati.

Queste somme sono parte dei 10 milioni di euro che il Governo Conte II destinò all’area di crisi complessa di Taranto.

I progetti selezionati vengono, innanzitutto, sostenuti con attività di tutoring per gli imprenditori, mentre sotto il profilo economico sono previsti contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero, con premialità aggiuntiva per giovani, donne e imprese con rating di legalità.

Valorizzare le ricchezze naturali e storico-culturali della città di Taranto e del suo hinterland, significa permettere al capoluogo ionico di risollevare le sue sorti attraverso una diversificazione del mercato del lavoro, investendo nelle economie alternative alla grande industria. Un futuro diverso è possibile per Taranto e per i tarantini. Per presentare la domanda è necessario seguire le istruzioni presenti sul sito ufficiale di Invitalia».

Lo rende noto il senatore Mario Turco (M5S), già sottosegretario a palazzo Chigi con delega agli investimenti e alla programmazione economica nel Governo Conte II.

