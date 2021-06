SailGP, sicurezza garantita dalle forze dell’ordine. Cataldino: «Polizia Locale impeccabile»

Al grande successo della manifestazione SailGP, voluta fortemente dall’amministrazione Melucci, hanno contribuito con una larga disponibilità di uomini e mezzi la Polizia Locale di Taranto, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, il 118 e la Croce Rossa.

Il Comune di Taranto, nell’organizzare questo evento internazionale, si è reso anche protagonista insieme a tutti questi attori della sperimentazione di uno dei primi “piani della sicurezza” di eventi in presenza di questa portata, in epoca Covid.

Alla “safety” e “security” degli eventi pre Covid, si è aggiunto l’elemento “health” (salute) per poter creare circostanze alternative in tutta sicurezza basate sulla regolamentazione di un’accurata gestione dell’evento, dalle fasi iniziali a quelle finali.

Alla riuscita, dal punto di vista della sicurezza della manifestazione, sia a terra, sia in mare, ha contribuito un’organizzazione definita in ogni piccolo dettaglio e l’impegno di donne e uomini in questi tre giorni che hanno portato Taranto sulla ribalta internazionale.

«Il ringraziamento a nome del sindaco Melucci – ha aggiunto l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino – va a tutti coloro che hanno garantito che turisti e cittadini potessero godere in piena sicurezza queste giornate. Mi sia consentito un ulteriore apprezzamento alla Polizia Locale che ha reso possibile anche una viabilità scorrevole, nonostante i tanti veicoli presenti e anche, con la prima pattuglia a cavallo e la presenza in mare, ha messo in evidenza gli obiettivi di una modernizzazione, diversificazione e qualificazione del corpo che l’amministrazione Melucci ha messo al centro della propria programmazione».

