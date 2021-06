RED 3.0, II edizione: riunione operativa con soggetti del terzo settore

L’obiettivo dell’amministrazione Melucci è quello di promuovere azioni di supporto specialistico al fine di qualificare la presa in carico dei cittadini destinatari finali della misura regionale RED 3.0 II edizione.

Con questo intento è stata istituita presso la direzione Servizi Sociali, ufficio “Misure di contrasto alla povertà”, una cabina di regia costituita da ETS e sindacati del settore volta alla definizione di un piano operativo finalizzato all’inclusione sociale dei destinatari della misura.

«Il coinvolgimento degli ETS previsto sin dalla fase di definizione dell’intervento – sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli – è finalizzato all’attivazione di un percorso di coprogrammazione e coprogettazione. Questi ultimi non saranno solo gli esecutori materiali di una strategia condivisa, ma i protagonisti “alla pari” del processo di decision making nel riconoscimento del loro imprescindibile ruolo di antenne sociali territoriali capaci di captare in modo più diretto e immediato i bisogni e le esigenze di inclusione e di integrazione espresse dai cittadini presi in carico.

Il lavoro di rete tra gli operatori del settore, la condivisione, il confronto tra gli stakeholder e gli attori coinvolti nell’attività permettono di oltrepassare qualsiasi forma di assistenzialismo raggiungendo come fine ultimo delle misure di contrasto alla povertà quello di restituire ai cittadini tarantini occasioni di empowerment».

