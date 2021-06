Audizione su ricollocazione ex LSU del protocollo e archiviazione della Provincia di Taranto

In Commissione lavoro, presieduta da Donato Metallo, la problematica relativa alla ricollocazione degli ex lavoratori LSU del protocollo informatico e archiviazione dei dati della Provincia di Taranto.

Su richiesta del consigliere regionale del M5S Marco Galante, si è svolta l’audizione del presidente della task force regionale per l’occupazione, Leo Caroli. Assente ai lavori, invece, il direttore generale di ARPAL Puglia Massimo Cassano.

Il consigliere Galante nella seduta odierna avrebbe voluto ottenere delle risposte precise sul futuro di circa 28 lavoratori, la cui vicenda ha avuto inizio nel 1998, quando questi lavoratori sono stati inseriti nell’organigramma dell’allora Centro Territoriale per l’Impiego di Taranto come LSU, in seguito ad una selezione bandita dal Ministero del Lavoro. Successivamente si sono susseguiti numerosi passaggi, fino al 2013, da quando hanno iniziato a usufruire di ammortizzatori sociali, per alcuni però già terminati. Nel marzo 2017 la CISL ha chiesto alla task force regionale di attivare un tavolo tecnico di lavoro per valutare le possibilità̀ di ricollocare i lavoratori.

Purtroppo ad oggi il tavolo tecnico non è stato convocato e allo stato attuale è ancora tutto fermo. Il presidente Leo Caroli nel rilevare che la task force non ha alcuna competenza in riferimento alla convocazione di un tavolo tecnico, ha evidenziato però che si tratta di lavoratori, che negli anni hanno acquisito specifiche competenze e professionalità̀ e che, quindi, potrà essere valutata la possibilità di offrire un’opportunità verso altre attitudini.

Questo dovrà essere oggetto di interlocuzione tra la Sezione regionale al lavoro e l’ANPAL, al fine di attivare progetti mirati e specifici di politiche attive di riaccompagnamento verso nuove attività e di riqualificazione delle professionalità. Altro passaggio chiave suggerito da Leo Caroli ha riguardato l’opportunità di accertare, presso la Sezione lavoro, se ci sono i presupposti per verificare i requisiti favorevoli alla concessione della mobilità in deroga.

Nel solco di una proficua collaborazione, Caroli ha proposto alla Commissione di valutare l’ipotesi di realizzare un’istruttoria tra la stessa Commissione e la task force, in fase di apertura dei tavoli su vertenze lavorative.

