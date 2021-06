Aggiornamento campagna vaccinale Covid

In Asl Taranto, la campagna vaccinale prosegue seguendo il cronoprogranma. Ieri è stata raggiunta la quota di 385.272 dosi totali somministrati: rispetto a questo dato, quasi 132mila utenti hanno completato il ciclo vaccinale.

Nell’ambito di questi dati, si segnalano 482 dosi somministrate in ambulatorio a cura dei medici di medicina generale e 59 dosi a domicilio per pazienti fragili non deambulanti.

Per quanto riguarda invece gli hub vaccinali, in mattinata stati somministrate 3201 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 454 presso lo SVAM, 427 dosi presso l’Arsenale e 376 dosi al PalaRicciardi, 79 presso Porte dello Jonio; 387 dosi a Martina Franca, 353 dosi a Grottaglie, 339 dosi a Manduria, 437 dosi a Massafra, 349 dosi presso l’hub di Ginosa.

Nel pomeriggio di ieri sono state somministrate quasi 4500 dosi così distribuite: a Taranto, 312 dosi presso lo SVAM, 268 dosi all’Arsenale e 391 presso l’hub PalaRicciardi, 1462 presso Porte dello Jonio; 477 dosi a Martina Franca; 435 a Grottaglie; 492 dosi a Manduria, 289 a Massafra e 369 dosi a Ginosa.

Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 15.00 del 9 giugno 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 11 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 4 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 6 presso il reparto di Pneumologia

· n. 1 presso il reparto di Rianimazione

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 1 paziente affetto da Covid presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 6 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 15 pazienti affetti da Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 5 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun decesso.

