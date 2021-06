Eletta la Commissione d’albo dell’Ordine degli Infermieri di Taranto

Nei giorni 28-29-30 Maggio 2021 si sono svolte le elezioni dei membri della Commissione d’albo di Infermiere, costituita per la prima volta dopo l’entrata in vigore della normativa di riforma degli Ordini Professionali del 2018.

Nella seduta per la distribuzione delle cariche istituzionali del 03 giugno 2021, i componenti della Commissione d’albo Infermieri della Provincia di Taranto ha eletto come Presidente il Dott. Marco Ventruti, come Vice Presidente la Dott.ssa Vincenza Pellicani e come Segretaria la Dott.ssa Monica Cardellicchio.

La Commissione d’Albo ha ruolo fondamentale nel funzionamento dell’Ordine afferma il Presidente OPI Taranto Pierpaolo Volpe, in quanto interviene nei provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti che violano il Codice di deontologia professionale, assume la rappresentanza della Professione unitamente al Consiglio direttivo in tutte le sedi istituzionali e ha l’esclusiva competenza nel proporre le iscrizioni dei neo-laureati Infermieri al Consiglio direttivo, valutandone i titoli di studio.

Finalmente abbiamo costituito, dopo la sospensione della tornata elettorale per l’emergenza COVID, tutti gli Organi dell’OPI Taranto afferma il Presidente Pierpaolo Volpe, ora non ci resta che continuare il lavoro già iniziato, avviando protocolli di intesa con la ASL e l’Amministrazione comunale.

Il Presidente OPI Taranto Pierpaolo Volpe augura un buon lavoro a tutti i componenti della Commissione d’albo e auspica una proficua collaborazione con l’esecutivo rappresentato dal Presidente Marco Ventruti.

Correlati

Commenta l'articolo: