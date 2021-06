Pulsano d’A mare, nuova cartellonistica stradale

Nella mattinata del 6 giugno 2021, presso la Marina Di Pulsano, in località di Montedarena, alla presenza del Sindaco Francesco Lupoli e dell’Assessore Francesco Marra (Polizia Locale, Attività Produttive e Marketing Territoriale), si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova cartellonistica stradale realizzata dall’Associazione Pulsano D’ A mare grazie ai contributi raccolti mediante il 5 per mille e ad altre donazioni spontanee versate dai cittadini all’Associazione.

L’iniziativa, rientra nel programma di interventi di riqualificazione e abbellimento del contesto urbano che, da sempre, costituisce per l’Associazione Pulsano D’A mare uno degli obiettivi principali perseguiti.

La realizzazione dell’iniziativa ha richiesto un intero anno di programmazione e di lavoro, che ha tenuto impegnati soci, volontari, nonchè l’Assessore Francesco Marra, al quale L Associazione ha rivolto un particolare ringraziamento per aver curato dal punto di vista burocratico l’iter autorizzativo.

L’intento che ha dato vita al progetto è stato quello di dotare tutte le Baie della Marina di Pulsano, di 13 Cartelloni recanti la descrizione delle peculiarità di ogni singola baia arricchendoli di informazioni utili ai potenziali turisti della Marina di Pulsano.

Oltre ai cartelloni, sono state collocate anche 4 barchette/fioriera, simili a quelle già donate nel 2019, con tanto di albero maestro, bandierine e piante decorative.

Come dichiarato dal Presidente dell’Associazione Pulsano D’A mare, Massimo Nicolardi, “Il buon fine dell’operazione è merito dell’impegno costante dei soci e dei volontari che da anni ci supportano con suggerimenti e idee, ma soprattutto il merito è da attribuire a tutti coloro che sostenendoci mediante donazioni dirette, 5×1000 e attraverso beni materiali di vario genere, fanno in modo che i nostri desideri di miglioramento possano realizzarsi.

E’ motivo di grande orgoglio per noi dell’’Associazione A.P.S. Pulsano D’ A mare, poter reinvestire in termini di benefici per la nostra comunità quanto ci viene donato e dunque, dare contezza, della concreta e positiva ricaduta sul territorio, dell’impegno profuso da chi appartenga al Terzo Settore ’…

Sempre nella stessa mattinata l’ Associazione si è spostata in località Baia Serrone per consegnare alla famiglia Cappuccio una targa commemorativa da apporre sulla Barca Luana collocata in memoria del defunto padre pescatore proprietario della stessa. La barca collocata grazie alla collaborazione dell’ Associazione Pulsano D’ A mare con l’erede Cappuccio è stata adornata con piante e bandierine e curata dalla stessa famiglia.

Da oggi tutti potranno ammirare quanto realizzato grazie ai contributi raccolti dall’ Associazione in tutte le seguenti località a partire da nord:

Baia Luogo Vivo

Baia La fontana

Baia Le Canne + barchetta

Baia Montedarena + barchetta

Baia Capparrone + barchetta

Baia Pezza Rossa

Baia Serrone + barchetta

Baia Lido Silvana

Baia 7 nani

