Evento SailGP: il plauso di ANCE Taranto all’Amministrazione Melucci

“SailGP a Taranto. Sono stati tre giorni unici che hanno elevato la città, il suo mare e l’intera comunità, ad una dimensione internazionale che aspettavamo da tempo e che ci riempie di orgoglio.

Il lavoro svolto dall’Amministrazione Melucci per portare nella nostra città un evento sportivo di tale prestigio e visibilità va nella direzione auspicata, perché rappresenta un tassello fondamentale per tracciare insieme un futuro più luminoso per tutto il nostro territorio.

E’ stata la dimostrazione che la volontà di fare, e soprattutto di fare insieme, porta con sé risultati immediati e tangibili ma anche una straordinaria iniezione di fiducia per sperare nella valorizzazione delle nostre risorse naturali, della città e della sua storia come alla soluzione per cambiare il volto di Taranto, superare i problemi che troppo spesso ci hanno caratterizzato nel passato e contribuire ad una rinascita socio-economica da cui tutti trarremo certamente vantaggio.

In questo senso, come ANCE Taranto, esprimiamo in nostro più sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale per aver saputo cogliere questa importante opportunità e per il lavoro svolto a fianco delle altre Istituzioni coinvolte nell’organizzazione di un evento che, siamo certi, sarà fondamentale per il nostro futuro”, conclude Fabio De Bartolomeo, Presidente Ance Taranto.

