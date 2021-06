Camberlingo di Francavilla Fontana, riapre il reparto di Chirurgia generale

Dopo un intervallo di un paio di mesi in cui le attività sono state ospitate dal reparto di Medicina interna, ha riaperto oggi la Chirurgia generale del Camberlingo di Francavilla Fontana.

Il reparto, diretto da Giovanni Bellanova, è stato sottoposto a restyling e dispone di 24 posti letto per 8 stanze, una delle quali riservata ai diversamente abili, una stanza per i colloqui con i familiari, stanze per i day service e una camera singola per le urgenze. Per l’occasione è stato organizzato un incontro con i vertici dell’ospedale e delle istituzioni cittadine per la benedizione dei locali a cura del cappellano del Camberlingo, don Michele Elia.

“I lavori di ristrutturazione coordinati dal geometra Cosimo Elmo – ha spiegato Bellanova – hanno completamente trasformato il reparto dal punto di vista della logistica e dell’assistenza ai pazienti. I ricoveri vengono organizzati in base all’intensità di cure, alta, media e bassa, con una zona di monitoraggio postoperatorio e un open space per la medicheria, di fronte alle stanze dei pazienti più gravi. C’è poi una stanza per i colloqui coi familiari e una camera per le urgenze interne e per la preparazione dei pazienti alla sala operatoria. Questo ambiente rappresenta anche un posto dove ospitare i pazienti molto gravi e lasciarli in compagnia dei loro cari. Il reparto si aggiunge all’ala già ristrutturata con l’Endoscopia e gli ambulatori dove vengono effettuati anche gli screening colorettali”.

Il direttore sanitario del Camberlingo, Antonio Montanile, ha sottolineato che “finalmente è stato messo al suo posto un altro tassello di questo ospedale che si completerà a breve anche col reparto di Oncologia e con la Rianimazione. La Chirurgia aveva bisogno di una rivisitazione da un punto di vista strutturale dopo quella effettuata sul personale, con l’innesto nella pianta organica del dottor Bellanova e degli altri colleghi che hanno arricchito il reparto con la loro professionalità. Mi auguro che si completino a breve tutte le altre strutture che servono per aiutare le degenze: ascensori, percorsi, migliori sistemazioni per ambulatori e uffici, recuperando la vecchia palazzina dov’erano ospitati i servizi amministrativi. Procediamo verso un ospedale finalmente degno di questo nome”.

“Ho voluto essere oggi qui in rappresentanza dell’intera comunità di Francavilla Fontana – ha detto il sindaco Antonello Denuzzo – per porgere un saluto al direttore del reparto di Chirurgia, Giovanni Bellanova, al direttore sanitario del presidio, Antonio Montanile, e al personale non solo del reparto di Chirurgia ma dell’intero ospedale. L’occasione è l’inaugurazione di questi nuovi spazi nei quali si svolge un’attività meritoria che ha travalicato i confini dell’ospedale: per quello che si fa qui, come cittadino francavillese prima che come sindaco, sono grato a queste persone. Questo reparto, grazie al restyling effettuato, consente anche una migliore accoglienza che facilita la cura e l’assistenza dei pazienti”.

