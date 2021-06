Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 13.30 del 6 giugno 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 14 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 7 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 6 presso il reparto di Pneumologia

· n. 1 presso il reparto di Rianimazione

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 4 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 3 presso il reparto di Medicina;

· n. 1 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 11 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 16 pazienti affetti da Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 4 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore si è registrato n.1 decesso.

Vaccinazioni Covid: aggiornamento

Come da indicazioni regionali, anche in Asl Taranto si è avviata oggi la vaccinazione dei ragazzi dai 12 ai 17 anni in condizione di fragilità. Stamane, presso il Padiglione Vinci del SS. Annunziata, sono stati vaccinati 28 ragazzi (14 ragazzi e 14 ragazze), alcuni dei quali seguiti dal reparto di oncoematologia pediatrica del presidio centrale. La somministrazione è avvenuta in ambiente protetto.

Inoltre, oggi saranno completate le somministrazioni della prima dose agli studenti che tra qualche giorno sosterranno gli esami di maturità. Oltre 2mila maturandi saranno vaccinati fino a stasera in modalità drive through presso l’hub Porte dello Jonio. Nello stesso hub riceveranno la prima dose anche oltre 700 operatori che lavorano presso il centro commerciale che ospita la struttura vaccinale allestita da Asl Taranto.

