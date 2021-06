Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto comunica che, alle ore 14.00 del 5 giugno 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 18 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 9 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 8 presso il reparto di Pneumologia;

· n. 1 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 4 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 3 presso il reparto di Medicina;

· n. 1 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 0 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 11 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 16 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 0 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 6 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun decesso.

Continua la campagna vaccinale in Asl Taranto. Questa mattina, negli hub vaccinali della provincia sono state somministrate oltre 2 mila dosi di vaccino: a Taranto 452 dosi alla SVAM e 186 al Palaricciardi; 472 dosi a Grottaglie, 460 a Manduria, 440 dosi a Massafra. Oggi e domani sarà completata la vaccinazione dei maturandi di Taranto e provincia, in modalità drive through, al centro commerciale Porte dello Ionio. Oggi, fino alle 16, hanno ricevuto la prima dose circa 1.500 giovani.

