Taranto, dal 7 giugno i finanziamenti di Invitalia per chi investe nel centro storico

Lunedì 7 giugno 2021 parte un nuovo incentivo, gestito da Invitalia, per gli imprenditori che investono nel centro storico di Taranto. Si chiama Taranto Crea, è compreso nella più ampia misura Cultura Crea 2.0 ed è promosso nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo Taranto.

Con una dotazione di 3 milioni di euro, il nuovo strumento sostiene la nascita e la crescita di imprese turistico-culturali che puntano a valorizzare la Città Vecchia e le aree limitrofe di Taranto.

L’incentivo è rivolto a startup, imprese consolidate, imprese sociali e reti di impresa.

Le agevolazioni consistono in un finanziamento a tasso zero e un contributo a fondo perduto, con una premialità aggiuntiva per giovani, donne e imprese con rating di legalità.

Gli incentivi, concessi nell’ambito del regolamento de minimis, possono coprire fino all’80% delle spese totali, elevabili al 90% in caso di premialità. È prevista anche un’attività di tutoring per tutte le imprese che ne fanno richiesta, fino a un valore massimo di 10.000 euro.

La domanda può essere presentata online sulla piattaforma informatica di Invitalia dalle ore 12.00 del 7 giugno 2021. La valutazione dei progetti avviene in base all’ordine cronologico di arrivo e termina entro 60 giorni.

