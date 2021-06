Kyma Mobilità attiva servizio bus navetta ​per SailGP

Sabato e domenica nessun autobus transiterà per il Ponte Girevole

Per favorire gli spostamenti in città dei numerosi tarantini e visitatori attesi in città per SailGP, Kyma Mobilità ha attivato un servizio di bus navetta tra il Capolinea Porto Mercantile e Piazza Castello, nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, con cadenza di partenza ogni 20 minuti.

Questo è il percorso circolare del bus navetta: Porto Mercantile, Stazione ferroviaria – Ponte di Pietra, Piazza Fontana; Corso Vittorio Emanuele II – Ringhiera, Piazza Castello, Discesa Vasto, Via Garibaldi, Stazione ferroviaria e Porto Mercantile.

Inoltre, le Linee urbane 9 da Buffoluto, 13 da Ilva, 15 da Lido Azzurro, 11 e 17 da Paolo VI, dopo la fermata prevista alla Stazione Ferroviaria effettueranno lo stesso percorso del bus navetta prima di raggiungere il Capolinea Porto Mercantile.

In relazione all’interdizione del traffico veicolare sul Lungomare Vittorio Emanuele III, nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno nessun autobus di Kyma Mobilità transiterà per il Ponte Girevole e pertanto i servizi di trasporto urbano si muoveranno lungo la direttrice per il Ponte di Punta Penna; i percorsi delle linee subiranno variazioni che possono essere lette in dettaglio nella sezione “news” del sito aziendale www.amat.taranto.it o dell’app Kyma Amat.

In considerazione dei divieti di sosta su numerose strade del Borgo di Taranto per SailGP, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso – sia residenti che a pagamento – per i parcheggi nelle strisce blu, si comunica che nella giornata di sabato 5 giugno i titolari dei permessi nella Zona A e nella Zona B potranno parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, ma pur sempre ricadenti in una delle vie racchiuse nelle zone A e B, ovvero tra Corso ai Due Mari e Via Nitti.

Correlati

Commenta l'articolo: