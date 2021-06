Aperture e tour guidati al circuito archeologico della Taranto Sotterranea nel weekend

Un fine settimana all’insegna dell’Archeologia. La città di Taranto è in pieno fermento, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. L’attracco delle navi MSC Crociere e il grande evento di levatura mondiale SailGP del 5 e 6 Giugno aprono prospettive importanti per il rilancio turistico della città dei due mari. L’ATI Taranto Sotterranea, con le cooperative archeologiche Polisviluppo, Ethra e Novelune, si unisce a questa nuova visione di rilancio, attivandosi per contribuire a dare un’immagine nuova della città di Taranto a livello internazionale. E lo fa con l’archeologia, tra le più rilevanti risorse turistico-culturali di Taranto, su cui puntare in modo sempre più concreto.

Nelle giornate di Sabato 5 e Domenica 6 Giugno sono in programma aperture e visite guidate ai siti, per mettere in bella mostra il nostro straordinario patrimonio storico, il più importante circuito archeologico della città di Taranto. Un viaggio attraverso le meraviglie archeologiche di età greco-romana, accompagnati dai nostri archeologi professionisti.

Programma aperture Sabato 5 e Domenica 6 Giugno

– MATTINA

o TOMBA DEGLI ATLETI (via Crispi angolo via Pitagora) apertura dalle ore 10:30 alle ore 12:30 (ingresso e visita guidata dell’area archeologica)

o NECROPOLI GRECA DI VIA MARCHE, visita guidata al circuito archeologico, con partenza alle ore 10:30 (Necropoli di via Marche, Tomba a quattro camere (Ipogeo Genoviva), Tomba a Camera Dipinta di Piazza Pio XII)

– POMERIGGIO

o TOMBA DEGLI ATLETI (via Crispi angolo via Pitagora) apertura dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (ingresso e visita guidata dell’area archeologica)

o NECROPOLI GRECA DI VIA MARCHE, visita guidata al circuito archeologico, con partenza alle ore 18:00 (Necropoli di via Marche, Tomba a quattro camere (Ipogeo Genoviva), Tomba a Camera Dipinta di Piazza Pio XII)

– Info/Prenotazioni: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Tel. 347 612 2488

– COSTO: Tomba degli Atleti € 3,00 a persona (Ingresso al sito e visita guidata) – Tour Guidato € 6,00 a persona. Ridotto € 4,00 per i minorenni (gratuito fino a 8 anni).

