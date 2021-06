Al via la campagna di vaccinazione per le imprese artigiane

Parte anche per i lavoratori dell’artigianato la campagna di vaccinazioni nei luoghi di lavoro promossa dalle organizzazioni imprenditoriali, tra cui anche Casartigiani, e dai sindacati confederali dei lavoratori, in applicazione del Protocollo nazionale sottoscritto lo scorso 6 aprile da Governo e Parti sociali per adottare misure di contenimento alla diffusione del Covid-19 attraverso la vaccinazione in azienda.

Le Parti sociali hanno affidato a SAN.ARTI. – il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato da loro promosso – la gestione del Piano vaccinale COVID-19 per accelerare la vaccinazione degli iscritti e contribuire così alla realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale a supporto e in sinergia con le Istituzioni e gli altri attori coinvolti.

L’avvio del Piano vaccinale testimonia l’impegno concreto delle Parti sociali dell’artigianato per consentire a tutti i lavoratori, che operano anche nelle imprese di più piccola dimensione, di poter riprendere l’attività in sicurezza.

«È un’iniziativa importante a sostegno delle piccole e medie imprese artigiane. Siamo sulla strada giusta». Questo il commento di Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Casartigiani Taranto che plaude al lavoro svolto in queste settimane dalla Confederazione nazionale.

«Con le vaccinazioni in azienda – aggiunge – si consentirà anche agli artigiani di continuare a lavorare in serenamente, senza alcun rischio. – commenta il segretario – Come ribadito più volte crediamo sia indispensabile garantire il diritto alla salute di tutti i lavoratori, motivo per cui daremo il nostro fattivo contributo anche in questa occasione per la diffusione della campagna vaccinale anche tra gli imprenditori delle micro e piccole imprese e i loro dipendenti».

Casartigiani Taranto a tal scopo, ha attivato uno sportello per ricevere informazioni e prenotarsi per la somministrazione del vaccino Covid-19.

Chiunque fosse interessato può dunque recarsi presso la sede dell’associazione in via Santilli n. 43 o chiamare il numero fisso 0999940399.

Correlati

Commenta l'articolo: